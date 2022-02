EU-Sanktionen gegen Russland sollen in Kraft treten

Die EU-Sanktionen wegen des russischen Vorgehens in der Ost-Ukraine sollen am Mittwoch in Kraft treten.

Sie zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel ab. Außerdem wird ein Einreiseverbot für Duma-Abgeordnete verhängt, die für die Unabhängigkeit der selbst ernannten Republiken Donezk und Luhansk gestimmt haben.

Nach der EU haben auch Großbritannien, Kanada, Australien, Japan und die USA Sanktionen gegen Russland angekündigt. US-Präsident Joe Biden sagte, das Vorgehen Russlands markiere den Beginn einer Invasion. Er rechne mit einem großangelegten Angriff auf die Ukraine.