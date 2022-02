Russlands Präsident hat die umkämpften Regionen in der Ost-Ukraine Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt und will Truppen in die Gebiete schicken. "Es ist ein schwerer Schlag für die Friedensordnung in Europa", sagt der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour und spricht sich für abgestufte Saktionen aus.

Im Konflikt um Teile der Ost-Ukraine fordert der Grünen-Parteivorsitzende Omid Nouripour abgestufte Sanktionen gegen Russland. Deutschland wolle sich bei den Beratungen am Dienstag in der EU dafür einsetzen. Es könne aber noch nicht alles auf den Tisch. Man müsse schauen, was die russische Seite macht. Konkrete Vorschläge, etwa zur Aussetzung der Ostseepipeline Nordstream 2, wollte Nouripour zunächst nicht machen.

Nouripour: "Keine letalen Waffen" aus Deutschland





Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine hat der Grünen-Parteivorsitzende hingegen weiter ausgeschlossen. Es gebe Absprachen innerhalb der EU und der Nato, so Nouripour. "Dazu gehört nicht, dass Deutschland letale Waffen liefert."

"Es ist vor allem ein Zerreißen des Minsker Abkommens"

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagabend die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für "Frieden" sorgen. "Es ist sicher ein Schlag gegen alle Bemühungen der Diplomatie", sagt Nouripour zu dieser Ankündigung. "Es ist ein massiver Bruch des Völkerrechts, es ist ein schwerer Schlag für die Friedensordnung in Europa und es ist vor allem ein Zerreißen des Minsker Abkommens."