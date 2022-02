An diesem Montag sollen in Deutschland die ersten Lieferungen des Corona-Totimpfstoffs Novavax eintreffen. Rund 1,4 Millionen Dosen werden erwartet: Zu wenig, meint Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands. Die Nachfrage in den Praxen sei allerdings noch nicht sehr groß.