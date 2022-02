"Es geht uns darum, einen Krieg zu verhindern." Das sagt Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtiges Ausschusses, zu den russischen Truppen an der ukrainischen Grenze. In der Diplomatie herrsche große Geschlossenheit. Allerdings habe Putin mehrfach sein Wort nicht gehalten: Truppen aus Belarus etwa seien nicht abgezogen worden.

US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Waldimir Putin haben sich grundsätzlich zu einem Gipfeltreffen über die Ukraine-Krise bereit erklärt. Das haben das Weiße Haus in Washington und der Elysée-Palast in Paris mitgeteilt. Biden und Putin hätten einem Vermittlungsvorschlag von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zugestimmt.

Über Folgen von Einmarsch in Ukraine im Unklaren lassen



Derweil ist wird die Kriegsgefahr weiterhin als sehr hoch eingeschätzt. SPD-Außenpolitiker Michael Roth meint, es sei richtig Russland im Unklaren darüber zu lassen, was die konkreten Folgen für einen Einmarsch in die Ukraine sind. Klar sei, dass der Preis hoch sei. Er habe den Eindruck, dass in Russland nur wenige bereit seien, diesen Preis zu zahlen, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Geschätzt 150 000 russische Soldaten an ukrainischer Grenze





"Es geht uns darum, einen Krieg zu verhindern." Putin habe mehrfach sein Wort nicht gehalten: Truppen aus Belarus seien nicht abgezogen worden. Nach westlichen Schätzungen soll Russland inzwischen insgesamt etwa 150 000 Soldaten an den Grenzen zur Ukraine zusammengezogen haben.