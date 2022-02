"Es kann meines Erachtens nach nicht sein, dass wir als Kommunalpolitiker bedroht werden, beschimpft werden", sagt Wiebke Sahin-Schwarzweller. Die FDP-Politikerin ist Bürgermeisterin von Zossen im Landkreis Teltow-Fläming. Man könne in Deutschland Kritik äußern, gleichzeitig gebe es Gesetze, an die sich sogenannte Spaziergänger auch halten müssten.

Die Bürgermeisterin hat zusammen mit 26 weiteren jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ein Statement unterschrieben, das die "stille Mitte" auf das Thema aufmerksam machen soll. Sie wollen die sogenannten Spaziergänge nicht mehr dulden, und Drohungen gegen Kommunalpolitiker und -politikerinnen im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen auch nicht mehr hinnehmen.

"Spaziergänge" in Zossen

Immer wieder kommen laut Wiebke Sahin-Schwarzweller in Zossen etwa 300 sogenannte Spaziergänger zusammen. Dabei seien die Aktionen weder angemeldet noch als Versammlung deklariert. Zudem werden regelmäßig Kerzen vor der Rathaustür aufgestellt, "wo man quasi auf die Impftoten aufmerksam macht und nicht auf die Coronatoten."

Wiebke Sahin-Schwarzweller berichtet über Anfeindungen, die regelmäßig per E-Mail bei ihr ankämen. Solidarität erfahre die Politikerin durch die Kirche, die Gesprächsangebote für Maßnahmengegner organisiere oder durch eine Corona-Hilfe von Ehrenamtlichen. "Aber was direkt die Anfeindungen betrifft, was direkt auch das Befürworten der einen oder anderen Maßnahme betrifft, das ist es meines Erachtens eher so, dass unsere Gesellschaft eher schweigt und verdutzt den Spaziergängern eher zuschaut, aber nicht wirklich aktiv ist", sagt Sahin-Schwarzweller.