Die Berliner Feuerwehr ist wegen der Stürme der vergangenen Tage so oft ausgerückt wie noch nie.



Laut Landesbranddirektor Homrighausen waren es etwa 4.000 Einsätze seit Donnerstag. Man sei ausgelastet und an manchen Stellen überlastet gewesen, so Homrighausen im Innenauschuss des Abgeordnetenhause.



Der Vorsitzende der Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg, Micha Quäker, sagt, ohne die Freiwillige Feuerwehr hätte man die Einsätze nicht abarbeiten können.



Mit Blick auf die Arbeitszeit der Helfer warf er den Behörden so wörtlich, "klares Versagen" vor. Es sei grob fahrlässig, wenn jemand nach acht oder neun Stunden auf dem Löschfahrzeug noch in seiner normalen Tätigkeit arbeiten müsse.