Das Orkantief Zeynep kam Freitag Abend auch in unserer Region an und wirbelte einiges durcheinander. rbb-Reporter Marcel Trocoli-Castro war die ganze Nacht mit der Freiwilligen Feuerwehr Berlin unterwegs und berichtet von keinen schwerwiegenderen Vorkommnissen.

Die Sturmnacht hat in der Nordhälfte Deutschlands zu zahlreichen Einsätzen geführt. In Berlin verlief es laut rbb-Reporter Marcel Trocoli-Castro "nicht so schlimm". Es habe überschaubare, kleinere Einsätze gegeben, zu denen die freiwillige Feuerwehr gerufen worden sei. Nach Angaben der Feuerwehr haben sich bereits am Vortag viele Gegenstände gelöst: "Deswegen war es nicht mehr ganz so schlimm", resümiert Trocoli-Castro.

Einsatz bei der S-Bahn

So hat es auch keine Verletzten oder Todesopfer gegeben. Rund 80 Fahrgäste mussten aus einer S-Bahn befreit werden, nachdem sie gegen einen kleineren Baum gefahren ist. Der hatte sich im Räderwerk verheddert. Auch hier wurde niemand verletzt.

Beeindruckende Leistung

Marcel Trocoli-Castro berichtet von einem Einsatz im Berliner Villenviertel Grunewald, bei dem ein Baum in einen benachbarten Baum gekippt ist. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät kommen, um die verkeilten Bäume zu lösen. Dieser Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. "Die Feuerwehr schlug sich wacker", meint Trocoli-Castro. Er sieht die Einsatzkräfte gut vorbereitet.