Sollte sich Deutschland aus dem Ausbildungseinsatz und der UN-Stabilisierungsmission in Mali zurückziehen? Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, verweist auf das Kabinett. "Dabei ist eine Abwägung stattzufinden zwischen der Stabilität der Sahel-Zone und dem Schutz unserer Soldaten."

Abwägung zwischen Schutz und Perspektive





Es stehe im Vordergrund, dass die Soldaten der Bundeswehr sicher seien, auf der anderen Seite müsse auch der Bevölkerung vor Ort eine Perspektive gegeben werden, so Otte. Die Bundeswehr ist in zwei Missionen in Mali engagiert: in der UN-Mission Minusma, die auf Stabilisierung und Aufklärung ausgerichtet ist, und in der EU-geführten Mission zur Ausbildung des Militärs in Mali (EUTM).

1300 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Mali

In Mali sind derzeit rund 1300 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz: rund 300 für EUTM Mali/Niger, die anderen für Minusma. Beide Missionen laufen Ende Mai aus. Frankreich und mehrere Partner haaben mitgeteilt, ihren außerhalb dieser Missionen geführten militärischen Anti-Terror-Einsatz in Mali zum Juni zu beenden.