Der Wohnungsmangel ist groß: In Berlin sollen durch zügigere Genehmigungsverfahren und weniger Bürokratie schnell neue Wohnungen entstehen. In der Realität ist das aber schwierig, meint der Architekt Dieter Pfannenstiel. An 20 000 neue Wohnungen im Jahr wie von Bausenator Andreas Geisel (SPD) angesetzt, glaubt er nicht.

Nach Ansicht des Architekten Dieter Pfannenstiel sind 20 000 neue Wohnungen in Berlin pro Jahr kaum realisierbar. Diese Zahl hatte Bausenator Andreas Geisel (SPD) als machbar genannt, um dem Wohnungsmangel in der Hauptstadt entgegen zu wirken. Pfannenstiel leitet das Berliner Büro von "Ellis Williams Architects" und kümmert sich um Bauvorhaben in der Stadt.

Sechs Monate bis zur Baugenehmigung

Problematisch sei nach wie vor die lange Frist von Baugnehmigungen von rund sechs Monaten, so Pfannenstiel. "Das stößt natürlich Investoren ab, die hier bauen wollen." Hinzu komme: Fachkräfte seien großer Mangel in fast allen Branden. Aber: Flächen sowohl privat als auch landeseigen gebe es ausreichend.

Umnutzungen in den Blick nehmen



Pfannenstiel regt aber auch an, sich nicht nur auf Neubauten zu konzentrieren. Auch Umnutzung von bestehenden Gebäuden in Wohnungen sollte ein Thema sein und mehr in den Blick genommen werden.