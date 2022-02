In Mali wird der internationale Anti-Terror-Einsatz beendet.



Das hat die französische Regierung mitgeteilt. Man werde zusammen mit den europäischen Verbündeten und Kanada die Truppen aus dem westafrikanischen Land abziehen, hieß es in Paris. Der Schritt wurde unter anderem mit der Haltung der Militärjunta in Mali begründet, die den Einsatz stark behindere.



Der deutsche Ausbildungs-Mission mit etwa 1.300 Soldatinnen und Soldaten ist vorerst nicht betroffen. Allerdings sind zuletzt auch in der Bundesregierung die Zweifel gewachsen, ob sie noch sinnvoll ist.