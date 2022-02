Die Ampelkoalition habe gezeigt, dass sie bereit sei, neue Wege zu gehen, sagt der Bundesvorsitzende der SPD, Lars Klingbeil. "Wir streifen den Muff der Konservativen von 16 Jahren jetzt ab und wollen das Land verändern. Da wird vieles passieren in dieser Legislatur."

Allerdings sei die neue Regierung mit dem Thema Corona und mit dem Russland-Ukraine-Konflikt gestartet. "Die 100-Tage-Schonfrist, die gab es nicht. Es musste gleich sofort alles funktionieren mit hohen Erwartungen", sagt der Parteichef.



Bisher mussten sich laut Klingbeil drei Koalitionspartner finden, "da gab es auch Abstimmungsschwierigkeiten." Nun erwarte Klingbeil, dass alle Minister den Koalitionsvertrag abarbeiten, damit das Land vorankomme.

Wie weiter mit Corona?

In der Corona-Pandemie gebe es Debatten "und das ist auch richtig so in der Demokratie." Das Entscheidende sei, dass am Ende die Regierung zusammen mit den 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten einen gemeinsamen Weg festlege. Das sei etwa bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch geschehen.

Klingbeil sagt: "Wir gehen jetzt Richtung Öffnung. Das ist auch richtig, dass wir das tun." Der 20. März werde aber kein Tag, an dem auf den Straßen gefeiert werde. Denn man müsse weiter auf die Gesundheit von Menschen achten und nicht von einem Tag auf den anderen unvorsichtig werden. Dazu gehörten für den SPD-Chef auch weiterhin Masken und die Impfpflicht.