Die Bewegung "One Billion Rising" demonstriert jedes Jahr am Valentinstag überall auf der Welt und fordert ein Ende der Gewalt gegen Frauen. Der Kriminologe Jörg Kinzig, der an der Universität Tübingen zu Femiziden forscht, sieht noch viel Ungeklärtes, etwa beim Umgang der Strafverfolgungsbehörden.