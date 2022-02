Obwohl sie Ende Dezember einen positiven Dopingtest hatte, soll die 15-jährige russische Gold-Favoritin Kamila Walijewa am Dienstag beim olympischen Eiskunstlauf-Einzelwettbewerb starten. Vorerst sei das die richtige Entscheidung, sagt ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt.

Mit Erlaubnis des internationalen Sportgerichtshofs CAS darf die 15-jährige Kamila Walijewa nach einem Eilverfahren trotz einer positiven Dopingprobe am Dienstag beim Eiskunstlauf-Einzelwettbewerb der olympischen Winterspiele in Peking starten. "Wenn man alles abwägt, ist das zunächst die richtige Entscheidung", sagt ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt.

Theoretisch sei es weiterhin möglich, dass es im Falle der russischen Eiskunstläuferin nur zu einer geringen Strafe oder zu einem Freispruch kommt, erklärt Seppelt. "Dann wäre ein Ausschluss von den Olympischen Spielen nicht gerechtfertigt." Ob Walijewa schuldig ist oder nicht, lasse sich erst in ein paar Monaten genau sagen.

Umstrittene Mehtoden im russischen Team

Dass erst jetzt bekannt wurde, dass die 15-jährige Eiskunstläuferin bereits bei den russischen Meisterschaften am 25. Dezember eine positive Dopingprobe hatte, sei laut der Weltantidopingbehörde das Verschulden der russischen Antidopingbehörde. Diese habe die Probe der Olympiateilnehmerin nicht als prioritär gekennzeichnet, sodass das Ergebnis der Probe erst am 8. Februar vorlag, einen Tag nach dem Gold der Russen im Eiskunstlauf-Teamwettbewerb, so der ARD-Dopingexperte.

"Grundsätzlich stellt sich im Spitzensport die Frage, wie wir mit Kindern umgehen, die womöglich gar nicht überblicken können, was für Substanzen ihnen da gegeben werden", sagt Seppelt. Das gelte insbesondere auch für die minderjährige Walijewa, die von einer hochumstrittenen russischen Trainerin gecoacht wird, zu deren Stab auch ein ehemaliger Dopingarzt gehöre. "Es geht da auch um die Hintermänner und die Hinterfrauen und weniger um die Athleten selbst."