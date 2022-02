Die diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Konflikt gehen weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montag in Kiew erwartet und anschließend am Dienstag in Moskau. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagt, ein Einmarsch Russlands in der Ukraine wäre eine dramatische Veränderung der politischen Situation.