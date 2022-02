Am Freitag befasst sich der Bundesrat mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2021. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will Kredite in Höhe von 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz aufnehmen. "Es ist schon eine sinnvolle Idee, für ein bisschen Spielraum zu sorgen", sagt Wirtschaftsweise Veronika Grimm.