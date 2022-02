Am Montag trifft Olaf Scholz in Washington auf US-Präsident Joe Biden. Beim Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in den USA wird es auch um den Ukraine-Konflikt gehen. Volker Depkat, Amerikanist an der Universität Regensburg, sieht die Position von Scholz in einer Tradition der Entzweiung Europas und der USA seit dem Ende des Kalten Krieges.