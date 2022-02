Für viele Menschen kam die Absage der Leipziger Buchmesse am Mittwoch überraschend. Die Leipziger Messe hatte sich zuvor trotz der Pandemie dafür entschieden, die Veranstaltung an ihrem angestammten März-Termin zu planen."Wir wussten, dass Corona im März nicht weg ist", sagt Buchmessedirektor Zille.

Zille: "Wir wollten keine dritte Absage"

Die Messe könne nicht stattfinden, weil es immer mehr größere Personalausfälle bei den Verlagen gegeben habe. "Sie konnte ihre Mannschaften nicht so rekrutieren wie sie wollten", erklärt Zille. Er selbst sei heute noch überzeugt, dass man unter der Corona-Welle durchtauchen könne. "Wir wollten keine dritte Absage", so der Buchmessedirektor.

Bis Dezember 2021 habe man 75 Prozent der Kundinnen und Kunden rekrutiert gehabt, die Messe sei fertig gebaut gewesen, sagt Zille. Da die Messe nun aber durch die Engpässe bei den Verlagen ständig kleiner geworden sei, habe das die Organisation überfordert. "280.000 Besucher lassen sich nicht so schnell in ein kleineres Format umswitchen. Das Leistungsversprechen der Buchmesse war nun nicht mehr einhaltbar", so Zille.