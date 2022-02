Armut am Stadtrand: Die Rollberge-Siedlung in Reinickendorf

Arme Familien werden in Berlin immer mehr an den Rand der Stadt gedrängt. Seit 2007 sind zehntausende HartzIV-Empfänger von der Innenstadt in die Außenbezirke gezogen. Auch in den Norden, nach Reinickendorf. Dort konzentriert sich die Armut in Vierteln wie der Rollberge-Siedlung in Waidmannslust.