Die Corona-Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Klinken soll am 15. März in Kraft treten. Doch nun schert Bayern bei der Umsetzung aus. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann wirft Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor, weder benenne er klar die Probleme der Umsetzung, noch arbeite er an einer Lösung.