Virologe Schmidt-Chanasit: Omikron-Welle in Bundesländern unterschiedlich zu beurteilen

In einigen Bundesländern fallen gerade die 2G-Regeln im Einzelhandel – auch in Brandenburg. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit beklagt auch nach zwei Jahren Pandemie eine schwierige Datenlage - und macht deutlich: Jedes Bundesland müsse schauen, wie groß seine Immunitätslücke und wie gut sein Gesundheitssystem sei.

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg ist dafür, die Omikron-Welle in den Bundesländern unterschiedlich zu beruteilen. Gerade im Norden erscheine es seit mehreren Tagen so, als sei die Welle gebrochen, so Schmidt-Chanasit. Zudem gebe es im Durchschnitt eine recht hohe Impfquote. Deshalb könne er nachvollziehen, dass 2G im Einzelhandel hier nicht mehr angebracht sei.

Immunitätslücke in den Bundesländern ist unterschiedlich

Er spricht sich dafür aus, dass die Länder jeweils auf ihre konkrete Lage blickten. "Es geht um die Immunitätslücke", sagte Schmidt-Chanasit. Es müsse sich immer die Frage gestellt werden: Ist die Lücke so groß, dass es unser Gesundheitssystem ins Wanken bringt?

Schmidt-Chanasit: Datenlage schwierig durch fehlende Digitalisierung

Problematisch sei auch die nach wie vor schwierige Datenlage: "Uns fehlen an entscheidenden Punkten entscheidende Daten." Insbesondere fehle ein Impfregister, meinte Schmidt-Chanasit. Teils werde in Behörden immer noch mit dem Faxgerät gearbeitet - nach zwei Jahren Pandemie würde er sich mehr Digitalisierung wünschen.