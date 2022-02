Bayern will die Impfpflicht für Pflegekräfte nicht wie geplant zum 15.März umsetzen.



Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung an. Er begründete das mit möglichen Personalengpässen.



Darüberhinaus stellte er für sein Bundesland weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht. So streicht Bayern die nächtliche Sperrstunde und lässt wieder mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen zu.



Bei Fußballspielen sollen bis zu 15.000 Zuschauer erlaubt sein - aktuell liegt die Obergrenze bei 10.000. Kulturveranstaltungen können mit einer 75 prozentigen Auslastung planen.