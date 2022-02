Im Konflikt um die Ukraine reist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in das osteuropäische Land. Brigitta Triebel leitet das KAS-Auslandsbüro in Charkiw. Sie erklärt, warum man in der Ostukraine eine erneute Eskalation fürchtet.

Angesichts der angespannten Lage in der Ostukraine versuchten die Regierung und die Sicherheitskräfte in der Stadt Charkiw der Bevölkerung beruhigende Signale zu senden, berichtet die Brigitta Triebel. Sie leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw.

Allerdings halte man nach all den Wochen der Krise militärisch vieles für denkbar "auch wenn eine umfassende militärisch Invasion von Russland immer noch als das unwahrscheinlichste Szenario gilt." Diskutiert werde vor allem, dass die Lage in Donbass noch einmal eskaliert. "Wir haben dort ja seit acht Jahren einen Stellungskrieg. Und hier wird befürchtet, dass es dann doch noch einmal zu einer Intensivierung der Kämpfe kommt", so Triebel.

Die Expertin zeigt sich aber überzeugt, dass nicht die Ukraine versuchen wird, den Konflikt militärisch lösen zu wollen: "Dafür ist das Kräfteverhältnis in diesem Konflikt einfach eindeutig. Die russische Seite verfügt über wesentlich mehr militärische Kapazitäten." Wahrscheinlicher seien Destabilisierungsversuche von russischer Seite, sagt die Leiterin des KAS-Auslandsbüros in Charkiw.



Den Besuch von Annalena Baerbock in Mariupol sehe man als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Dennoch wünsche sich das Land mehr Hilfe: "Man sieht sich in der Ukraine in einer Kriegssituation. Man sieht sich in der Lage, in der man sich selber verteidigen muss und dafür möchte man Hilfe aus dem Westen haben", sagt Brigitta Triebel.