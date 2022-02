Am Montag treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten. Lockerungen sollten aus Sicht des bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek von der Kapazität in den Krankenhäusern abhängig gemacht werden. Inzidenzen seien nicht mehr der Maßstab, findet der CSU-Politiker.