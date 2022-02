Berlin hofft auf Rückkehr zu Präsenzpflicht an Schulen

Die Winterferien haben mitten in der Omikron-Welle zumindest in den Schulen für eine Woche Entspannung gesorgt. An den Berliner Schulen ist die Präsenzpflicht zunächst bis Ende Februar ausgesetzt. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) sagt, es werde rechtzeitig vor diesem Termin entschieden, wie es weitergehen werde.