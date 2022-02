Der öffentliche Nahverkehr in Brandenburg ist nach Ansicht von Verkehrsminister Beermann in einer guten Ausgangssituation. Verbesserung seien dennoch mit Blick auf die Energiewende nötig.

Der CDU-Politiker sagt, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg biete mehr als 120 Eisenbahn- und Straßenbahnlinien an, sowie über 900 Busverbindungen. Dennoch müssten einige Dinge verbessert werden - gerade auch mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität, sagt der CDU-Politiker.

Verbesserungspotenzial noch da

So gehe es darum, den Takt der Fahrpläne zu verdichten, die Qualität in den Zügen zu verbessern und Bahnhöfe attraktiver zu machen. Beerman kündigt an, man wolle mit dem Fahrplanwechsel im Dezember in den Netzen Elbe-Spree und Lausitz rund 30 Prozent mehr Verkehrsleistung anbieten. Geplant seien auch neue, moderne Züge mit mehr Sitzplätzen und ein verbessertes WLAN-Angebot.