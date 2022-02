Die Ukraine hat die Bundesregierung offiziell um Waffenlieferungen gebeten.



Das geht aus einem Brief der ukrainischen Botschaft an das Auswärtige Amt hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach wünscht sich die Ukraine angesichts des Konflikts mit Russland Defensiv-Waffen wie Raketenabwehrsysteme.



Bislang schließt die Regierung die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine aus. Zugesagt wurden 5000 militärische Helme, außerdem Unterstützung beim Aufbau eines Feldlazaretts und finanzielle Hilfe