Gold, Silber oder Boykott: Winterspiele in Peking

Am Freitag beginnen offiziell die Olympischen Winterspiele in Peking. Überschattet wird die sportliche Großveranstaltung von vielen politischen Auseinandersetzungen. Wie sich das auf die Winterspiele auswirkt und welche Rolle Corona spielt, besprechen die Newsjunkies in der aktuellen Podcast-Folge.