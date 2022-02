Der Rauswurf der Deutschen Welle aus Russland wird als Retourkutsche dafür gesehen, dass der Kreml-freundliche Sender RT nicht mehr in Deutschland senden darf. Es sei aber schwierig, Medien in "gut" und "böse" zu unterteilen, sagt Sabine Schiffer, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung in Berlin.