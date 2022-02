DW-Rauswurf in Russland: "Das ist ein Willkür-Akt"

Die Deutsche Welle muss auf Anordnung der russischen Behörden den Betrieb in Russland einstellen. DW-Intendant Peter Limbourg sieht darin einen Anschlag auf die Pressefreiheit. Er sei gespannt, wie die juristische Begründung der russischen Behörden aussehen werde.

Es scheint eine Retourkutsche zu sein, dass der russische Senders RT sein deutschsprachiges Programm nicht mehr in Deutschland senden darf. Der Intendant der Deutschen Welle erklärt aber, anders als RT habe die DW seit 2005 eine gültige Lizenz, um ihr "deutsch- und englischsprachiges TV-Programm zu senden, mit einem russischen Fenstern drin."

Begründung abzuwarten

Limbour sei gespannt, wie die juristische Begründung nun genau lauten werde. Für die Kolleginnen und Kollegen vort Ort sei dies ein "herber Schlag". Limbourg zeigt sich zuversichtlich, dass man das russische Angebot des Senders aufrechterhalten könne: "Wir haben eine sehr starke Redaktion in Bonn, die russischsprachige Onlinetexte, Social Media Videos und TV-Programme produziert", so Limbourg.

Eigentlich gute Arbeitsbedingungen zuvor

Limbourg konstatiert, die Kolleginnen und Kollegen hätten in Russland viel reisen können. Man habe so ein umfassendes Bild aus Russland transportieren können, auch seien Stimmen aus der Opposition und Russland aufgefangen worden. Das werde in Zukunft wohl schwieriger.