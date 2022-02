Mit dem Mobilitätsgesetz soll auf Berlins Straßen mehr Platz entstehen für den öffentlichen Nahverkehr, für Fahrradfahrende und seit einem Jahr auch für Fußgängerinnen und Fußgänger. Im Februar 2021 wurde auch der Fußverkehr in das Mobilitätsgesetz aufgenommen. "Der große Durchbruch ist seitdem noch nicht gelungen", sagt Uta Bauer, Mobilitätsforscherin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.

Es sei allerdings auch vermessen, von einem Gesetzestext zu verlangen, innerhalb von nur einem Jahr den Verkehr in der größten deutschen Stadt grundlegend umzukrempeln. Tatsächlich sehe man, dass sich an einigen Stellen in Berlin bereits etwas verbessert habe, so Bauer. "Ich denke da an die Friedrichstraße oder die Bergmannstraße." Es tue sich eine Menge, etwa auch bei temporären Spielstraßen.

Ordnungsämter müssen härter durchgreifen

Um das Unfallrisiko für Fußgänger in Berlin zu verringern, brauche es aber nach wie vor deutlich mehr Tempo-30-Zonen, fordert die Mobilitätsforscherin. Und auch bei der Straßenüberquerung sieht Bauer Verbesserungsbedarf: "Es ist ein Unding, dass wir häufig einen Sprint einlegen müssen, um über Straßen zu kommen." Da fühle man sich als Fußgänger als Verkehrsteilnehmer der zweiten oder dritten Kategorie.

Ein weiteres Thema sei das Freihalten von Kreuzungen. "Jeder fünfte Unfall mit einem Fußgänger geht auf das Konto des Falschparkens", erklärt die Mobilitätsforscherin. Viele Kreuzungen seien hoffnungslos vollgestellt. Das verhindere die Sicht für Fußgänger. Hier dürften die Ordnungsämter nicht kapitulieren, sondern müssten Parkvergehen deutlich häufiger ahnden.