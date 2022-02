In Frankfurt am Main treffen sich am Donnerstag Bischöfe, Priester und Laien zur Vollversammlung des Synodalen Wegs. So heißt der Reformprozess der katholischen Kirche. Und gerade an diesem Tag hat sich der Münchener Kardinal Reinhard Marx in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung für ein Ende des Pflicht-Zölibats ausgesprochen. Revolutionär sei diese Aussage nicht, sagt Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster.

Forderung nach Ende des Zölibats ist "ein alter Hut"

Die Forderung nach der Aufhebung des Zölibats sei eigentlich ein alter Hut, betont Schüller. Bis ins 16. Jahrhundert hinein habe es kein Pflichtzölibat für Weltkleriker gegeben. Erst nach der Reformation mit der protestantischen Pastorenehe habe man in der katholischen Kirche den Zölibat als Gegenentwurft verpflichtend eingeführt.