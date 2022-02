Moore sind Lebensräume für zahlreiche Arten, ideale CO₂-Speicher und sie spielen eine Rolle für den Hochwasserschutz. Doch von den einst vielen Feuchtgebieten in Brandenburg ist nur noch ein Bruchteil übrig. Über die Rettung der Moorgebiete, spricht der Naturschützer Michael Zauft.

Bei dem Projekt LIFE Feuchtwälder bei der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg geht es um den Erhalt und die Wiederherstellung von Auen- und Moorwäldern. Der Leiter des Projekt, Michael, Zauft, sagt: "Die Moore und auch Auen sind eigentlich in dem gleich schlechten Zustand, wenn nicht sogar noch schlechter als vor 50 Jahren".

Moore machen demnach etwa drei Prozent der Erdoberfläche aus, speichern aber 30 Prozent des Kohlenstoffs in allen Böden und Wäldern, erklärt der Wissenschaftler. "Wenn die natürlich verloren gehen, geht dieser Kohlenstoff als Kohlendioxid in die Luft." Daher seien Moore für den Treibhauseffekt entscheidend.



Viele Moorbodenflächen seien in landwirtschaftlicher Nutzung, daher seien sie tief entwässert worden. Dem könne Abhilfe geschaffen werden etwa durch Schilfanbau oder dadurch, dass auf den Moorgebieten Wasserbüffel weiden.