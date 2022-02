Am Mittwoch beginnt in Berlin der Prozess gegen einen Polizeibeamten wegen versuchten Geheimnisverrats. Er soll polizeiinterne Details zum Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz in einer Chatgruppe geteilt haben. Welche Verbindungen der Fall zur Neonazi-Anschlagsserie in Neukölln zeigt, erklärt Jo Goll von rbb24 Recherche.