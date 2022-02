Arbeitsmarkt in der Pandemie: Kaum Jobwechsel in Deutschland

In den USA wechseln viele Menschen coronabedingt ihren Job - das bestätigt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt lasse sich so eine Bewegung dagegen bisher nicht feststellen.