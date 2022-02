In Berlin kamen im letzten Jahr rund 13.000 Geflüchtete an. Für 2022 rechne man mit bis zu 27.000 Neuankömmlingen, sagt Alexander Straßmeier, Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Das stelle die Stadt vor große Herausforderungen, besonders bei der Unterbringung.

Seit Mitte Juli 2021 werde ein starker Anstieg an Menschen verzeichnet, die in Berlin einen Asylantrag stellen, sagt Straßmeier. "Das war in keiner Prognose", so der LAF-Präsident. Man könne sich diese Entwicklung bisher nicht eklären.

Die Situation führe zu einer hohen Belastung im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Statt 40-50 Personen müssten nun täglich oft über 100 Menschen registriert und untergebracht werden. Man habe bereits fünf neue modulare Unterkünfte eröffnet, weitere seien in Planung, so Straßmeier. Zudem würden bestehende Tempohomes wiedereröffnet, etwa auf dem Tempelhofer Feld. Auch damit könne man aber voraussichtlich den Bedarf an Unterkünften nicht vollständig abdecken. Deshalb arbeite das LAF auch daran, leerstehende Hotels oder Büros für die Unterbringung anzumieten, so Straßmeier.

Wohnraum für Geflüchtete knapp

Ein weiteres Problem sei, dass über die Hälfte des Wohnraums des LAF von Menschen bewohnt werde, die bereits einen Aufenthaltstitel erhalten haben. Für diese seien eigentlich die Bezirke und die Jobcenter zuständig. "Und die haben keine Wohnungen, die sie ihnen anbieten können. Deswegen bleiben die Menschen weiter bei uns wohnen", sagt Straßmeier.