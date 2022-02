Ab 16. März müssen alle Mitarbeitenden in Pflege- und medizinischen Berufen genesen oder vollständig geimpft sein. Bärbel Arwe, Geschäftsführerin der Caritas Altenhilfe in Berlin und Brandenburg, sagt, es sei noch unklar, ob und wie die Gesundheitsämter das durchsetzen.

Das Infektionsschutzgesetz biete seit September bereits eine Kann-Regelung, so Arwe. Wie die Gesundheitsämter künftig handeln würden, wisse sie nicht: "Insoweit habe ich jetzt keine Klarheit darüber, wie es mit der Versorgung der Menschen ab dem 16. März dann weitergehen kann." Die Caritas Altenhilfe habe alle zuständigen Gesundheitsämter angeschrieben und sehr unterschiedliche Informationen bekommen.

Gesundheitsämter selbst ratlos?



So hieß es aus dem Gesundheitsamt Berlin-Marzahn, sagt Arwe, "dass wohl ein Beschäftigungsverbot scharf durchgesetzt wird". Das Gesundheitsamt Charlottenburg habe dagegen erklärt, dass es noch einmal mit dem Senat darüber beraten wird. Sie habe den Eindruck, dass die Ämter selbst noch nicht genau wissen, wie sie mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umgehen sollen.

Probleme in ambulanter Pflege



Sollte wegen der neuen Regelung tatsächlich Personal ausfallen, werde die stationäre Pflege auf jeden Fall aufrechterhalten, so die Geschäftsführerin der Caritas Altenhilfe: "Da müssten wir alles mobilisieren, was wir haben." Am ehesten würde der Personalmangel zu Lasten der ambulanten Pflege gehen - dort würden im Ernstfall 135 Mitarbeiterinnen ausfallen, sagt Arwe. Die Impfquote bei ihren Beschäftigten liege in den Einrichtungen durchschnittlich bei etwa 90 Prozent.