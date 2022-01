Die SPD-Spitze kommt am Montag zusammen, um über die Strategie im Ukraine-Konflikt zu beraten. Der Russland-Kurs der Sozialdemokraten sei aus historischen Gründen zwiegespalten ist, erklärt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Zudem werde das Verhalten von Alt-Kanzler Gerhard Schröder zur "Schande für unser ganzes Land".

Schröder hatte von einem "Säbelrasseln" der Ukraine - nicht Russlands - in dem Konflikt gesprochen. Das sei ein Skandal, betont von Lucke. "Es ist eine Schande nicht nur für die SPD, sondern ein Stück weit für unser ganzes Land", sagt der Politologe. Es sei klar, dass die Parteiführung sich dagegen positioniere. "Hier gibt es eine Distanzierungsnotwendigkeit von diesem Kanzler, der zu einer echten Belastung für die SPD geworden ist."

Wurzeln in der Friedensbewegung

Daneben gebe es bei den Sozialdemokraten aber schon lange unterschiedliche Haltungen gegenüber Russland. Einerseits sei da eine lange Tradition, die sich der Friedensbewegung und der Entspannungspolitik Willy Brandts verpflichtet fühle und auf Diplomatie und eine Absage an Waffenlieferungen dränge. "Und es gibt die andere Seite, die mit dem durchaus völkerrechtlich anerkannten Recht auf Selbstverteidigung argumentiert", sagt von Lucke.

Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz sei im Ukraine-Konflikt bisher nicht nenneswert als Führungsfigur in Erscheinung getreten. Das könne diplomatisch klug sein, verstärke aber den Eindruck der Unklarheit Deutschlands in dem Konflikt, so von Lucke.