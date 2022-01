Nach dem KfW-Förderstopp für die energetische Sanierung und das Bauen von Gebäuden soll ein neues Siegel für nachhaltige Gebäude erarbeitet werden. In Zukunft sollte das Programm ambitionierter aufgelegt werden, sagt Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband.

Von dem Stopp des bisherigen KfW-Programms zur Förderung der energetischen Sanierung seien etwa 4000 private Haushalte betroffen. Diese haben ihren Antrag noch im alten Förderprogramm gestellt, der bisher noch nicht genehmigt ist, erklärt Thomas Engelke, Leiter des Bereichs Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Für diese Familien fordert der Verbandsvertreter finanzielle Hilfen.

Verbraucherzentrale zu Förderung: "Priorität im Gebäudebestand"

Grundsätzlich müsse die Energieeffizienz im Gebäudebereich gefördert werden: "Das finden wir absolut richtig, aber man muss jetzt über den Standard reden." Zukünftig sollte das Programm ambitionierter ausgelegt werden, sagt Engelke. "Für uns ist die allererste Priorität der Gebäudebestand. Und am besten, man fängt dort an mit den Häusern, die die schlechteste Energieeffizienz haben, weil man da mit dem Geld auch am meisten erreichen kann."

Engelke: "Jede eingesparte Kilowattstunde ist eine gute"

Wichtig sei es zudem bei der Sanierung Millionen von privaten Besitzen von Ein-, Zwei- oder kleinen Mehrfamilienhäusern mitzunehmen, "damit die sich auch für die Energiewende einsetzen können. Jede eingesparte Kilowattstunde an Wärme, die nicht verbraucht werden muss, weil das Haus gut isoliert ist, ist eine gute." Das neue Förderprogramm müsse schnell kommen, so der Leiter des Bereichs Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband.