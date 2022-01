Die Zeugnisse sind da in Berlin und Brandenburg. Viele haben sich vielleicht schon auf den Weg in die Ferien gemacht. Coronageplagte Skigebiete warten dringend auf Gäste, so auch Oberwiesenthal am Fichtelberg im sächsischen Ergebirge, wie Bürgermeister Jens Benedict schildert.

Für Jens Benedict und die Menschen in der Region ist der Start der Ferien in Berlin und Brandenburg ein fester Fixpunkt, der den Start in die Saison eröffnet. Die Skilifte seien überall geöffnet und kommende Woche soll es zusätzlich noch schneien, sagt Benedict.

Skifahren unter Coronaregeln

In den Skiliften gelte die 2G-Regeln, 2G+ für Übernachtungsgäste. Benedict erinnert an die hohen Inzidenzen in Sachsen und geht davon aus, dass die Region gut mit dem Touristenansturm umgehen kann: "Wir sind in der Hinsicht gebrannte Kinder", sagt der Bürgermeister.

Hygienemaßnahmen werden eingehalten

Benedict erläutert, dass in der Region sehr auf die Hygienemaßnahmen geachtet würde. Die Regelungen von der Landesregierung seien klar, daher sehe man sich gut gewappnet. "Wir leben von jedem Gast und freuen uns über jeden, der uns besucht", sagt Benedict. Er geht davon aus, dass Kurzentschlossene sogar noch freie Plätze finden.