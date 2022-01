Trotz Corona: DOSB optimistisch für Winterspiele in Peking

Der Deutsche Olympische Sportbund sieht die Olympischen Winterspielen in Peking nicht durch Corona gefährdet. Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig sagt, die Situation sei eine große Herausforderung, aber: "Wenn man hier in diesem Close-loop ist, in dieser Blase, [...] dann ist man wirklich sehr sicher."