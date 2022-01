Tauchen die gestohlenen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden jemals wieder auf? Die Juristin Amelie Ebbinghaus hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, ist aber eher pessimistisch. Sie ist Kunstexpertin und Direktorin des Art-Loss-Register in London.

In Dresden hat am Freitag der Prozess um den Juwelen-Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe angefangen. Vor dem Landgericht sind sechs Männer angeklagt, die dem Berliner Remmo-Clan angehören sollen. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen.

Die Männer sollen im November 2019 in das Dresdner Museum eingebrochen sein und historische Schmuckstücke im Gesamtwert von mehr als 113 Millionen Euro gestohlen haben. Zwei der Angeklagten sitzen schon wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum im Jahr 2017 in Haft. Von den 21 erbeuteten Schmuckstücken aus Dresden mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten fehlt bislang jede Spur.

Schmuckstücke könnten verändert verkauft werden



"Ich muss sagen, es ist ein bisschen anders als bei vergleichbaren Fällen wie zum Beispiel bei den schwedischen Kronjuwelen", erklärt Kunstexpertin Ebbinghaus. "Dadurch, dass mit dem Remmo-Clan eine sehr gut organisierte Bande auf der Täterseite steht, sind die Chancen, dass wir die Schmuckstücke wiederfinden, wahrscheinlich eher gering."

In der Form, in der die Juwelen gestohlen wurden, seien sie absolut unverkäuflich, so die Expertin. "Allerdings haben sie natürlich einen inhärenten Materialwert. Man kann die Diamanten aus den Schmuckstücken rausnehmen, umschleifen und so zumindest einen Bruchteil des Versicherungswertes wahrscheinlich dann in irgendeiner Form umsetzen." Dann werde es auch unmöglich, die Steine wieder zu identifizieren.