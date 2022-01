Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa Bild: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa Download (mp3, 10 MB)

Interview - Ukraine hofft auf stärkeren Einsatz Deutschlands

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andreij Melnyk, hat an die Bundesregierung appelliert, sich stärker für eine Lösung des Ukraine-Konflikts einzusetzen. Er hoffe darauf, dass Bundeskanzler Scholz Wladimir Putin dazu bewegen könne, an einem Gipfel in Berlin teilzunehmen.

Acht Stunden haben Vertreter aus Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich beraten, um die Krise an der ukrainisch-russischen Grenze zu entschärfen. Das Ergebnis: Die USA und die NATO gehen auf die von Russland verlangte Absage an die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht ein, warnen Russland vor einem Einmarsch in die Ukraine und setzen weiter auf Gespräche. Unterdessen soll der russische Aufmarsch an der Grenze weitergehen. Andrej Melnyk ist der ukrainische Botschafter in Deutschland. Er sagt, es sei gut, dass wieder im Normandie-Format geredet werde - aber Russland betrachte das als Nebenschauplatz: "Leider hat man nicht das Gefühl gehabt, dass die Russen tatsächlich bereit wären, auch voranzukommen."

Hoffnung auf Gipfeltreffen mit Putin