Holocaust-Gedenktag: An die industrielle Vernichtung erinnern

Mit Musik und Reden gedenkt der Bundestag an die Opfer des Holocaust. Der Gedenktag helfe, sich ganz der Wahrheit zu widmen, "dass Menschen andere Menschen in industriellem Maße vernichten konnten". Und dass es Mechanismen gab, die dahin geführt haben, sagt die Publizistin Marina Weisband.

Der Bundestag erinnert an diesem Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus. An der Gedenkstunde nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Bei der Veranstaltung werden unter anderem Musikstücke von einer Komponistin und einem Komponisten aufgeführt, die im KZ Theresienstadt interniert waren.

"Lernen, wie wir verhindern, dass es wieder passiert"



Die Publizistin und Politikerin Marina Weisband sagte, das Gedenken sei wichtig, um sich der Erinnerung zu stellen: "Wir brauchen Rituale und Anlässe, um an wichtige, zentrale Dinge zu denken." Der Gedenktag helfe, sich ganz der Wahrheit zu widmen, "dass Menschen andere Menschen in industriellem Maße vernichten konnten". Und dass es Mechanismen gab, die dahin geführt haben. "Nur dann können wir lernen, wie wir verhindern, dass es wieder passiert."

Tag der Befreiung in Auschwitz



Der 27. Januar ist seit 1996 in Deutschland ein offizieller Gedenktag. 1945 hatte die Rote Armee an diesem Datum das NS-Konzentrationslager in Auschwitz befreit.