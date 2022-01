Anton Hofreiter spricht von sehr schwierigen Verhandlungen mit der EU-Kommission. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete ist Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Zur deutschen Position sagt der Grünen-Politiker: "Atom soll auf alle Fälle raus."

Hofreiter: Gaswerke müssen wasserstoff-ready sein

Zudem erklärt Hofreiter, dass Gas auch nicht nachhaltig sei, man aber für eine Übergangszeit Gaskraftwerke brauche. "Diese Gaskraftwerke dürfen allerdings nur so gebaut werden, dass sie - man nennt es - wasserstoff-ready sind, also dass man sie umstellen kann auf Wasserstoff, der wiederum CO2-frei ist und mit erneuerbaren Energien hergestellt werden kann."

Atomenergie und die Sicherheit, Endlagerung, Ökonomie

Die EU-Kommission wollte am Mittwoch das Gesetz zur Taxonomie vorlegen. Diesen Schritt hat sie zunächst verschoben. "Ich glaube, dass sich die EU mit so einer Taxonomie keinen großen Gefallen tut, weil natürlich auch die Finanzmärkte erkennen, dass das Greenwashing ist", so der Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Zudem komme noch die Frage nach der Endlagerung von Atommüll hinzu und dass Atomkraft teuer sei. "Es ist auch noch ökonomisch hochfragwürdig", so Hofreiter.