Während sich die Abgeordneten im Bundestag erstmals über eine allgemeine Corona-Impfpflicht aussprechen, ist die Position der AfD von Beginn an klar: Eine Impfpflicht sei "nicht verhältnismäßig", meint die Co-Fraktionschefin Alice Weidel. Man müsse stattdessen mehr für ein besseres Gesundheitssystem tun.

Der Bundestag diskutiert an diesem Mittwoch zum ersten Mal über die Frage, ob eine allgemeine Impfpflicht gegen das Corona-Virus eingeführt werden sollte. Einen konkreten Gesetzesentwurf gibt es noch nicht - aber unterschiedliche Vorschläge.

Impfpflicht werde laut Weidel Klagewelle auslösen





Es gibt auch zahlreiche Gegner einer Impfpflicht. Unter ihnen ist die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Ihr zufolge werde eine Impfpflicht eine Klagewelle auslösen und nicht zu halten sein. Auch wenn die Impfung vor schweren Verläufen schütze, sei dies kein Argument: "Die Impfpflicht ist nicht verhältnismäßig", so Weidel.

Bessere Bezahlung für Krankenpflege

Sie spicht sich stattdessen dafür aus, dass die Gesundheitsminister für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege sorgen müssten, das bedeute auch bessere Bezahlung. In den letzten Jahren seien stattdessen Betten in den Klinken abgebaut worden.