Der Mangel an Lehrern in Deutschland wird sich laut einer Studie des Verbands Bildung und Erziehung noch einmal deutlich verschärfen. Bis 2030 sollen 81.000 Lehrkräfte fehlen. Udo Beckmann, der Bundesvorsitzender des Verbands, warnt vor schweren Folgen für die Bildungsgerechtigkeit.

Die Corona-Pandemie hat viele Missstände offengelegt. Auch den Mangel an Lehrkräften und die Überlastung der vorhandenen Lehrerinnen und Lehrer ist durch das Virus mehr als deutlich geworden. Eine neue Untersuchung im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung warnt nun davor, dass sich diese Personallücke noch einmal deutlich vergrößern wird. Bis 2030 sollen laut der Studie bis zu 81.000 Lehrkräfte fehlen.

Während die Studie bei der Lehrerbedarfsprognose noch zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Kultusministerkonferenz komme, tue sich bei der Prognose der zukünftig vorhandenen Lehrkräfte eine große Diskrepanz auf, erklärt Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende der Lehrergewerkschaft Bildung und Erziehung.

Bildungsgerechtigkeit schon jetzt kaum möglich

"Die Schätzungen der Kultusministerkonferenz entbehren jeglicher Realität", sagt Beckmann. So würden die Kultusminister der Länder etwa so tun, als gebe es keine Studienabbrecher im Lehramtsstudium. Auch durch politisch gesetzte Ziele wie die Inklusion und die Begleitung von Schülern in besonderen Lagen, werde der Bedarf an Lehrkräften aber noch deutlich steigen, prognostiziert der Lehrervertreter.

Bildungsgerechtigkeit sei schon mit dem aktuellen Personalschlüssel so gut wie unmöglich. Die Bildungsverwaltung müsse deswegen alle Anstrengungen unternehmen, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen, fordert Beckmann. Dafür müssten Lehrer besser von Verwaltungsaufgaben entlastet werden, Lehramtsstudierende müssten im Studium besser begleitet werden und Seiteneinsteiger müssten bis zur vollständigen Lehrbefähigung weiterqualifiziert werden.