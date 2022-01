Am Montag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Vertreter aus Medizin, Kommunalpolitik, Polizei und ausgewählte Bürger empfangen. Es ging um Hass und Hetze im Netz – vor allem in Corona-Zeiten. Markus Lewe, CDU-Oberbürgermeister von Münster und Präsident des Deutschen Städtetages war dabei: "Es war eine hohe Würdigung des Engagements derer, die da waren."



In manchen Ländern werde mehr Polizeipräsenz gewünscht: "Es wurde sichtbar, dass einige Kolleginnen und Kollegen teilweise wirklich Angst haben oder deren Angehörige, weil sie attackiert oder mit Morddrohungen versehen werden." Andererseits sei deutlich geworden, welche Haltung die Vertreter der Zivilgesellschaft haben, so Lewe.

"Wir müssen in unserer Demokratie mit jeder Form des Andersdenkens umgehen, aber wir haben Regeln. Und die Regel heißt, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind, dass man nicht gegen die Grundlagen des Zusammenseins verstoßen kann." Und das werde verdreht, wenn Politiker, Feuerwehrleute oder auch Rettungsdienste Hass erfahren.