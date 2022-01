Der Berliner Bezirk Mitte hat mit über 3100 die höchste Inzidenz in Deutschland. Gesundheitsstadtrat Christoph Keller (Linke) sieht noch offene Fragen bei der neuen Teststrategie mit PCR-Tests. Außerdem fürchte er, dass die Kinder zu Hause bleiben, die in Präsenz am besten aufgehoben wären.