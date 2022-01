Reaktion auf Eklat um Marine-Chef



Die Ukraine hat den Rücktritt des Chefs der deutschen Marine, Kay-Achim Schönbach, als unzureichend bezeichnet.



Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, sagte der "Welt", man begrüße zwar den Schritt. Der Eklat hinterlasse aber einen Scherbenhaufen und stelle die internationale Verlässlichkeit Deutschlands massiv in Frage. Melnyk sprach von einer zynischen Verharmlosung der völkerrechtswidrigen Krim-Besetzung und hochnäsigen Zweifeln an der ukrainischen Souveränität.



Schönbach hatte bei einem Vortrag die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine relativiert und erklärt, der russische Präsident Putin verlange lediglich Respekt auf Augenhöhe. Außerdem werde die von Russland annektierte Halbinsel Krim nicht zur Ukraine zurückkehren.



Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff nannte den Rücktritt des Marinechefs folgerichtig. Lambsdorff sagte im Inforadio, Militärs dürften sich nicht abweichend von der Linie der Bundesregierung äußern. Eine solche Disziplinlosigkeit könne man gerade in schwierigen Zeiten nicht gebrauchen.