Die Zunahme an psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen zeige sich sehr stark in den Sprechstunden von Psychologen: "Wir sehen seit Beginn der Pandemie ungebrochen zusätzliche Nachfragen, die Wartezeiten haben sich nahezu verdoppelt", sagt Julian Schmitz. Als Professor an der Universität Leipzig leitet er die Forschungsgruppen Klinische Kinder- und Jugendpsychologie.



Gleichzietig sei das Versorgungssystem psychologisch als auch psychiatrisch schon vor der Pandemie sehr stark ausgelastet gewesen, "so dass die meisten Kinder und Jugendlichen auch gar nicht zeitnah überhahupt einen Psychotherapieplatz oder auch einen ärztlichen Termin finden."

Kinderpsychologe: "Je länger die Pandemie dauert, desto stärker nimmt die Belastung bei den Kindern und Jugendlichen zu"



Für Eltern gebe es zwei wichtige Kriterien, wann sie sich um die psychische Gesundheit von Kindern Sorgen massen müssten, sagt Schmitz. Zum einen, wenn starke negative Gefühle über mehrere Wochen anhalten. Dazu gehörten etwa Trauer, Angst, Wut oder Teilnahmslosigkeit. "Und auf der anderen Seite, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr an den normalen Aktivitäten, die sie vorher gern gemacht haben, teilnehmen oder sich das Verhalten verändert." Dann sollte man sich beim Kinderarzt vorstellen oder psychotherapeuthische Ablärung in Aspruch nehmen, so der Kinderpsychologe.

"Es geht auch darum, erst mal ein offenes Ohr für die Kinder und Jugendlichen zu haben"

Vielen jungen Menschen sei schon damit geholfen, wenn die Eltern ein offenes Ohr für sie hätten: "Zu hören, wie geht es ihnen, was belastet sie, was sie Sorgen." Dafür sollten Eltern Gelegenheit bieten, dass sie sich mitteilen können und nach Lösungen zu suchen. In der Psychotherapie werde darüber hinaus geschaut, ob die beschrieben Leiden krankheitswert haben, erklärt Julian Schmitz.